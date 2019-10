Die Nachricht, dass der Kunsthistoriker und Kurator Andrea Lissoni neuer Direktor des Münchner Hauses der Kunst wird, ist eine Überraschung. In der Kunstszene hatte wohl kaum einer den Namen des im Jahr 1970 in Mailand geborenen Italieners auf der Liste, der seit fünf Jahren als Senior Curator für den Bereich Film und internationale Kunst an der Londoner Tate Modern Gallery verantwortlich ist. Zuvor hatte er das Ausstellungshaus Pirelli Hangar-Bicocca in Mailand geleitet. In der Szene ist er auch als Mitbegründer des Netzwerks Xing bekannt.