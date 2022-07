Gastbeitrag von Hasnain Kazim

Ich mag Lesungen. Den Kontakt zu Menschen, die meine Bücher - oder wenigstens eines davon - gelesen haben oder es lesen wollen. Ich höre mir an, was die darüber zu sagen haben. Endlich auch mal ein paar freundliche Worte, vielleicht auch Kritik, aber doch vernünftig vorgetragen, von Angesicht zu Angesicht rasten die meisten Leute nicht so schnell aus. Zwischen all den Pöbeleien und Drohungen im Netz tut ein zivilisierter Austausch ganz gut.