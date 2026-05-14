Am Mittwochvormittag, um circa elf Uhr, zieht sich die Jury im neu aufgerollten Vergewaltigungsprozess gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein zur Beratung zurück. Zum dritten Mal steht Weinstein vor Gericht in New York; er wird angeklagt, eine Frau namens Jessica Mann in einem Hotel in Manhattan im Jahre 2013 vergewaltigt zu haben.