Am Mittwochvormittag, um circa elf Uhr, zieht sich die Jury im neu aufgerollten Vergewaltigungsprozess gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein zur Beratung zurück. Zum dritten Mal steht Weinstein vor Gericht in New York; er wird angeklagt, eine Frau namens Jessica Mann in einem Hotel in Manhattan im Jahre 2013 vergewaltigt zu haben.
Weinstein-Prozess„Meinst du, heute kommt das Urteil?“
Lesezeit: 5 Min.
In Kürze soll eine Entscheidung im Vergewaltigungsprozess gegen Harvey Weinstein fallen. Dreimal hat Jessica Mann ihn angeklagt - mittlerweile bleibt das Gericht leer. Über ein Verfahren, das wirklich allen Glamour verloren hat.
Von Marie Pohl
Lesen Sie mehr zum Thema