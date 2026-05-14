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Weinstein-Prozess„Meinst du, heute kommt das Urteil?“

Lesezeit: 5 Min.

Harvey Weinstein zu Beginn dieser Woche im Supreme Court in Manhattan. Ein paar Tage später musste er mit Brustschmerzen auf die Krankenstation des Gefängnisses.
Harvey Weinstein zu Beginn dieser Woche im Supreme Court in Manhattan. Ein paar Tage später musste er mit Brustschmerzen auf die Krankenstation des Gefängnisses. imago stock/IMAGO/UPI Photo

In Kürze soll eine Entscheidung im Vergewaltigungsprozess gegen Harvey Weinstein fallen. Dreimal hat Jessica Mann ihn angeklagt - mittlerweile bleibt das Gericht leer. Über ein Verfahren, das wirklich allen Glamour verloren hat.

Von Marie Pohl

Am Mittwochvormittag, um circa elf Uhr, zieht sich die Jury im neu aufgerollten Vergewaltigungsprozess gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein zur Beratung zurück. Zum dritten Mal steht Weinstein vor Gericht in New York; er wird angeklagt, eine Frau namens Jessica Mann in einem Hotel in Manhattan im Jahre 2013 vergewaltigt zu haben.

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Harvey Weinstein gibt ein großes Interview aus dem Gefängnis heraus. Einsehen, Reue, gar eine Bitte um Vergebung nach den Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs sucht man darin beinahe vergeblich.

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