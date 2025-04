Die US-Regierung streicht Harvard zwei Milliarden Dollar: Steven Pinker, Professor an der Elite-Uni und Bestseller-Autor, im SZ-Gespräch über die besorgniserregenden Zustände an den US-Universitäten – seine scharfe Kritik trifft nicht nur Trump, sondern auch Biden und Obama.

Interview von Andrian Kreye

Steven Pinker ist Psychologe, Kognitionswissenschaftler und Linguist an der Harvard University – jener Universität, die nun den offenen Konflikt mit der Regierung von Donald Trump wagt: „Keine Regierung – unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist – sollte vorschreiben, was private Universitäten lehren dürfen, wen sie zulassen und einstellen dürfen und welchen Studien- und Forschungsbereichen sie nachgehen dürfen“, antwortete Uni-Präsident Alan Garber auf Forderungen der Regierung, etwa bei der Zulassung von Studenten weniger auf Diversitätskriterien zu achten.