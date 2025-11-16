In der Memorial Church von Harvard hallen noch die Klänge von Beethovens Streichquartett „Serioso“ nach, als Hazel Brugger den US-Präsidenten mit einem Konterbier vergleicht. Üblicherweise gibt es kaum Unlustigeres als Humoristen und Humoristinnen, die sich auf der theoretischen Ebene mit Humor auseinandersetzen – zumal wenn sie das in einer Kirche voller Elitestudenten tun. Und auch die sonst zuverlässig witzige deutsch-amerikanisch-schweizerische Stand-up-Komödiantin Brugger gerät im Laufe dieses Harvard-Panels zum Thema „Comedy in Times of Crisis“ an die Grenzen ihrer Unterhaltungskünste. Nachdem zwischendurch minutenlang kaum ein Lacher zu hören gewesen ist, sagt Brugger: „Ich liebe es, wie unlustig, das hier gerade wird.“
USAHallo Harvard, hier spricht Germany
Lesezeit: 5 Min.
Hazel Brugger vergleicht Trump mit Bier, und alle kleben an Heidi Reichinnek: Auf einer Konferenz in Harvard sollen die deutsch-amerikanischen Beziehungen gepflegt werden. Richtig kontrovers wird es erst am Schluss.
Von Boris Herrmann
