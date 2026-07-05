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LiteraturAch schau, eine Frau

Lesezeit: 5 Min.

Der Countdown läuft: In wenigen Minuten kommt Haruki Murakamis neuer Roman „Die Geschichte von Kaho“ heraus.
Der Countdown läuft: In wenigen Minuten kommt Haruki Murakamis neuer Roman „Die Geschichte von Kaho“ heraus. Hiro Komae/AP Photo

In Japan ist der neue Roman von Haruki Murakami erschienen und die Fans stehen Schlange vor Tokios Buchläden. Die radikale Neuerung: eine weibliche Erzählstimme. Reicht das schon zum Meisterwerk?

Von David Pfeifer, Tokio

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Die Sensation war so groß, dass sich bis Mitternacht eine Schlange bildete. Das kann schon passieren, in Shinjuku, einem Einkaufs- und Ausgehviertel von Tokio. Nur standen die Menschen nicht an, um eine neue Playstation zu kaufen oder Tickets für Taylor Swift. Sie standen dort, um den neuen Roman von Haruki Murakami zu kaufen. Gedruckt, Hardcover, sonst hätten sie ihn auch bequem zu Hause vom Futon aus downloaden können.

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