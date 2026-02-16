In der Tradition der Kritischen Theorie Theodor W. Adornos und Max Horkheimers ist Hartmut Rosas Lebensthema die anhaltende Unversöhntheit des modernen Menschen mit der Welt, in der er lebt. Weil deren Beschleunigung die Erfahrung bedeutungsvoller, „resonanter“ zwischenmenschlicher Beziehungen so gut wie unmöglich gemacht hat. Seit seinen beiden bisherigen Hauptwerken „Beschleunigung – Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne“ (2005) und „Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung“ (2016) gehört der Jenaer Soziologieprofessor zu den meistbeachteten Zeitdiagnostikern des Landes.