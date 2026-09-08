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Demokratie„Da sagen die Leute irgendwann: Dann bin ich halt ein Nazi“

Lesezeit: 10 Min.

Hartmut Rosa, geboren 1965 und einer der bekanntesten Soziologen des Landes, forscht und lehrt in Jena und Erfurt.
Hartmut Rosa, geboren 1965 und einer der bekanntesten Soziologen des Landes, forscht und lehrt in Jena und Erfurt.
Foto: Jürgen Bauer/Suhrkamp Verlag

Wie erklärt sich der Soziologe Hartmut Rosa den Wahlerfolg der AfD? Ein Gespräch über missachtete Gefühle, politische Einseitigkeit – und darüber, was sich in der Sozialdemokratie ändern müsste.

Interview von Max Florian Kühlem

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Für gewöhnlich ist es schwierig und langwierig, einen Interviewtermin bei Hartmut Rosa zu bekommen. Die Frage nach einer Betrachtung der Wahlergebnisse aus Sachsen-Anhalt reizt ihn dann aber offenbar doch. Das Gespräch wird per Videotelefonat geführt, Rosa sitzt vor einem CD-Regal mit einer Mozart- und einer Pink-Floyd-Box.

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:Denn sie wissen, was sie tun

Macht es einen Unterschied, weshalb die eine oder andere Gruppe ihr Kreuz bei der AfD gemacht hat? Aus Sicht der Demokratie wurden Fakten geschaffen – und jeder Wähler dieser Partei ist verantwortlich für das, was jetzt geschieht.

SZ PlusEssay von Sonja Zekri

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