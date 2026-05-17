Es geht hier um den Moment, in dem der Discoclub zur Hölle wird. Oder zum Schauplatz einer großen, existenzialistischen Läuterung, ganz wie man mag. „In hohen Schuhen auf zerbrochenen Flaschen“, singt die schwedische Popkönigin Robyn, „dreh’ ich mich im Kreis.“ Der Beat knallt, der Bass schubbert, man könnte allerbeste Laune kriegen. Doch der Song erzählt von der tief heranfliegenden Erkenntnis, wie absolut die irdische Einsamkeit sein kann.