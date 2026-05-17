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Harry Styles„Legt das Telefon weg und geht raus! Es kann euer Leben ändern.“

Lesezeit: 6 Min.

„Are You Listening Yet?“: Harry Styles beim Tourauftakt in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
„Are You Listening Yet?“: Harry Styles beim Tourauftakt in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Anthony Pham/Getty Images for HS

Harry Styles, der Popsuperstar und nicht-toxische Discokönig, startet in Amsterdam seine fiebrig erwartete Welttournee. Es wird eine Party mit akuten Anlaufschwierigkeiten.

Von Joachim Hentschel

Es geht hier um den Moment, in dem der Discoclub zur Hölle wird. Oder zum Schauplatz einer großen, existenzialistischen Läuterung, ganz wie man mag. „In hohen Schuhen auf zerbrochenen Flaschen“, singt die schwedische Popkönigin Robyn, „dreh’ ich mich im Kreis.“ Der Beat knallt, der Bass schubbert, man könnte allerbeste Laune kriegen. Doch der Song erzählt von der tief heranfliegenden Erkenntnis, wie absolut die irdische Einsamkeit sein kann.

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