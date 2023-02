Harry Styles ist der große Gewinner der Brit Awards. In allen vier Kategorien, in denen der britische Sänger nominiert war, hat er bei der Verleihung am Samstagabend in London auch gewonnen: Er wurde als Artist of the Year ausgezeichnet, außerdem holte er die Preise für das beste Album des Jahres, den besten Song des Jahres und als bester Pop/R&B-Act.

Den Preis als Artist of the Year widmete Styles den Künstlerinnen Rihanna, Charli XCX und Florence Welch, die, wie er sagte, "im vergangenen Jahr ausgeschlossen wurden". Er sei sich seines Privilegs bewusst. Damit nahm er Bezug auf eine Aussage in seiner Rede bei den Grammys, wo er in der wichtigsten Kategorie "Bestes Album" gewann und dann sagte, so etwas passiere "Leuten wie mir" nicht häufig.

In sozialen Medien wurde kritisiert, für ihn als weißen Mann, dessen geschlechtliche Identität seiner körperlichen entspreche, sei das eine äußerst merkwürdige Aussage. In der Grammy-Kategorie waren unter anderem auch Beyoncé, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Mary J. Blige und Adele nominiert. Nun machte Styles klar, was er damit gemeint hatte: Er erinnerte daran, dass er früher Mitglied der Boybond One Direction gewesen sei. Bei ihr bedankte er sich.

Seit dem vergangenen Jahr sind die Kategorien bei den Brit Awards nicht mehr nach Geschlechtern getrennt. Die Verantwortlichen reagierten damit auf Kritik von Sänger Sam Smith, der sich als non-binär identifiziert und beklagt hatte, in keiner Kategorie nominiert werden zu können. Am Samstagabend war Smith zusammen mit Kim Petras für das Duett "Unholy" in der Kategorie "Song des Jahres" im Rennen. Dort gewann aber Styles mit "As It Was".

Ebenso viele Nominierungen wie Harry Styles, nämlich vier, hatte das Indie-Rock-Duo Wet Leg ("Chaise Longue") erhalten, das die "Brits" als beste Band und bester neuer Künstler bekam. Beyoncé gewann Preise als beste internationale Künstlerin und für den internationalen Song des Jahres, "Break My Soul". Die Brit Awards zählen neben den in Los Angeles verliehenen Grammys zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt.