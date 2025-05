Von David Steinitz

Beim „Harry Potter“-Casting haben in den letzten Monaten über 30 000 Kinder mitgemacht, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Dominic McLaughlin wird in der geplanten Serien-Neuverfilmung der Buchreihe den Titelhelden spielen. Außerdem wurde Arabella Stanton als Hermine Granger besetzt und Alastair Stout als Ron Weasley. Das gab der US-Sender HBO bekannt, nachdem in den letzten Wochen schon erste Namen der Erwachsenenbesetzung veröffentlicht wurden, zum Beispiel John Lithgow als Albus Dumbledore.