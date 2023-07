Von Peter Vogt

Überall und ständig stoßen wir auf "Bullshit". Aber was ist eigentlich "Bullshit"? Der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt grenzte 1986 in einem gleichnamigen schmalen Essay "Bullshit" von der Lüge und vom Irrtum ab. Wer lügt, weiß um die Wahrheit, will aber täuschen. Wer irrt, sucht nach der Wahrheit, liegt aber falsch. Wer hingegen "Bullshit" produziert, interessiert sich einfach nicht für die Wahrheit. "Bullshit" ist deswegen für Frankfurt der schlimmste Feind der Wahrheit. Als der Aufsatz 2005 als Kommentar zur Ära Bush als kleines Büchlein wiederveröffentlicht wurde, landete er prompt auf dem ersten Platz der Bestseller-Liste der New York Times. Und Frankfurt bald weltberühmt. Auch in den Trump-Jahren wurde "Busllshit" wieder gerne zitiert.