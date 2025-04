Regisseur Sam Mendes plant vier Kinofilme über die Beatles, die alle gleichzeitig ins Kino kommen sollen. In Las Vegas hat er die Besetzung bekannt gegeben.

Von David Steinitz

Vier der begehrtesten Hollywood-Jobs sind jetzt offiziell vergeben. Bei der CinemaCon in Las Vegas, einer der großen Messen, bei denen die Studios und Streamer künftige Projekte vorstellen, traten auf der Sony-Bühne die vier jungen Männer auf, die die Beatles im Kino spielen werden. Als da wären: Harris Dickinson („Babygirl“) wird John Lennon sein. Paul Mescal („Gladiator II“) verwandelt sich in Paul McCartney. Barry Keoghan („Saltburn“) ist als Ringo Starr gesetzt. Und Joseph Quinn („Game of Thrones“) soll George Harrison darstellen.