Harald Schmidt macht jetzt Late-Night auf der Bühne, sein Sidekick ist der fränkische Kabarettist Volker Heißmann. Über einen sehr vergnüglichen Abend im Münchner Residenztheater.

Es ist das unerschütterliche Selbstbewusstsein des Showmoderators, mit dem Harald Schmidt auf die Bühne wippt. Mit dem Zeigefinger zielt er kumpelhaft ins Publikum, als würde er hier und dort einzelne Leute ausmachen, formt dann mit den Händen ein Herz und buhlt damit um das der Zuschauer. Gesten, die inzwischen auch jeder Showpolitiker draufhat, dazu da, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.