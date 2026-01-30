Hape Kerkeling : Weißte Bescheid, Schätzelein

Hape Kerkeling hat auf die Gesetze des Showgeschäfts immer gepfiffen. Begegnung mit einem, der nicht stillhalten will, wenn Hasstrommler auf die Demokratie einprügeln. Und der weiß: Die Welt könnte einen Horst Schlämmer gerade gut gebrauchen.