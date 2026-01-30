Zum Hauptinhalt springen

Hape Kerkeling über Norbert LammertTschö, Norbert

Lesezeit: 5 Min.

Hape Kerkelings Komödie „Extrawurst“ läuft seit mitte Januar in den Kinos. Sein Film „Horst Schlämmer sucht das Glück“ ist ebenfalls noch in diesem Jahr geplant.
Hape Kerkelings Komödie „Extrawurst" läuft seit mitte Januar in den Kinos. Sein Film „Horst Schlämmer sucht das Glück" ist ebenfalls noch in diesem Jahr geplant. (Foto: IMAGO/Robert Schmiegelt)

Wie muss der Bürger der Zukunft aussehen? Hape Kerkeling findet: wie Norbert Lammert. Mit dem Herz auf der Zunge und Ruß auf der Seele. Ein Lob auf einen Mann des Schweigens.

Gastbeitrag von Hape Kerkeling

Dieser Text basiert auf der Rede, die der Schauspieler Hape Kerkeling zur Verabschiedung von Norbert Lammert, CDU, als Vorsitzendem der Konrad-Adenauer-Stiftung in der vergangenen Woche gehalten hat.

Hape Kerkeling
:Weißte Bescheid, Schätzelein

Hape Kerkeling hat auf die Gesetze des Showgeschäfts immer gepfiffen. Begegnung mit einem, der nicht stillhalten will, wenn Hasstrommler auf die Demokratie einprügeln. Und der weiß: Die Welt könnte einen Horst Schlämmer gerade gut gebrauchen.

SZ PlusVon Josef Wirnshofer

