Dieser Text basiert auf der Rede, die der Schauspieler Hape Kerkeling zur Verabschiedung von Norbert Lammert, CDU, als Vorsitzendem der Konrad-Adenauer-Stiftung in der vergangenen Woche gehalten hat.
Hape Kerkeling über Norbert LammertTschö, Norbert
Lesezeit: 5 Min.
Wie muss der Bürger der Zukunft aussehen? Hape Kerkeling findet: wie Norbert Lammert. Mit dem Herz auf der Zunge und Ruß auf der Seele. Ein Lob auf einen Mann des Schweigens.
Gastbeitrag von Hape Kerkeling
Hape Kerkeling:Weißte Bescheid, Schätzelein
Hape Kerkeling hat auf die Gesetze des Showgeschäfts immer gepfiffen. Begegnung mit einem, der nicht stillhalten will, wenn Hasstrommler auf die Demokratie einprügeln. Und der weiß: Die Welt könnte einen Horst Schlämmer gerade gut gebrauchen.
Lesen Sie mehr zum Thema