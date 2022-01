Von Miryam Schellbach

Es ist das Jahr 1893, und David Bingham, schwerreicher Erbe einer Banker-Dynastie, dreht eine nachmittägliche Runde am Washington Square, bevor er sich zum Tee mit seinem Großvater ins heimische Townhouse begibt. Ohnehin spielt alles, was in Hanya Yanagiharas mit großer Spannung erwartetem Roman "Zum Paradies" geschieht, in und um diesen feinen New Yorker Park.