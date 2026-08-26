Er war Mitbegründer der Satirezeitschrift „Titanic“ und enthüllte „Die Wahrheit über Hänsel und Gretel“: Der große Karikaturist, Zeichner und Wortkünstler Hans Traxler ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Auf die Frage, wie die Komik in seine Bilder komme, hat Hans Traxler dieser Zeitung einmal erklärt, dass das „ganz sachte“ geschehe. Sie entstehe ja nicht „durch komische Figuren mit dicken Nasen und Glupschaugen, sondern durch die Situation, die komisch oder zumindest befremdlich, irritierend, irgendwie merkwürdig ist“.