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NachrufDer Mann, der aus Helmut Kohl die „Birne“ machte

Lesezeit: 3 Min.

Der Karikaturist Hans Traxler 2009 in seiner Wohnung.
Der Karikaturist Hans Traxler 2009 in seiner Wohnung. Imago/epd

Er war Mitbegründer der Satirezeitschrift „Titanic“ und enthüllte „Die Wahrheit über Hänsel und Gretel“: Der große Karikaturist, Zeichner und Wortkünstler Hans Traxler ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Von Martina Knoben

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Auf die Frage, wie die Komik in seine Bilder komme, hat Hans Traxler dieser Zeitung einmal erklärt, dass das „ganz sachte“ geschehe. Sie entstehe ja nicht „durch komische Figuren mit dicken Nasen und Glupschaugen, sondern durch die Situation, die komisch oder zumindest befremdlich, irritierend, irgendwie merkwürdig ist“.

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Der Zeichner Hans Traxler verrät, warum seine Kunst so viel anstrengender als Malen ist, warum er mit Jackson Pollock früher wenig anfangen konnte – und wie die Komik ins Bild kommt.

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