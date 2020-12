Gastbeitrag von Hans Nieswandt

Als ich an Heiligabend 2019 von Köln in die südkoreanische Hauptstadt Seoul umzog, hatte ich schon damit gerechnet, dass sich mein DJ-Dasein in den nächsten Monaten eher im Sleeper-Modus abspielen würde. Ich war neu in der Stadt, hatte nur wenige Kontakte; und es war nach gut 30 Jahren pausenlosem Plattenauflegen in Ordnung, sich mal ein bisschen Ruhe zu gönnen und die Ohren abkühlen zu lassen. Womit ich nicht gerechnet hatte: Nur wenige Wochen später waren nicht nur ich, sondern direkt auch alle anderen DJs der Erde in den Sleeper-Modus versetzt, anders als ich allerdings unfreiwillig.