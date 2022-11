Er galt als einer der weltweit bekanntesten deutschen Intellektuellen: Der Publizist Hans Magnus Enzensberger ist im Alter von 93 Jahren in München gestorben. Das haben die Verlage Suhrkamp und Hanser mitgeteilt.

Enzensberger veröffentlichte über 100 Prosawerke, Dramen, Essays, und Gedichtbände. Für sein Schaffen wurde er vielfach ausgezeichnet. Neben Alexander Kluge und Jürgen Habermas gehörte er zu den einflussreichsten Intellektuellen der frühen Bundesrepublik und prägte jahrzehntelang das geistige Geschehen des Landes.

Der am 11. November 1929 in Kaufbeuren im Allgäu geborene Enzensberger hinterlässt ein umfangreiches, weit verzweigtes Werk. 1957 debütierte er im Alter von 28 Jahren mit dem Gedichtband "Verteidigung der Wölfe". Das Buch brachte ihm den Ruf eines "zornigen jungen Mannes" ein, doch seine Sprachverwendung war schon damals kühl und modern, das Gegenteil der Sprache Martin Heideggers, den Enzensberger als Student in Freiburg noch gehört hatte.

Enzensberger avancierte zu einer Zentralfigur der Gruppe 47

In seiner Dissertation 1955 über Clemens Brentano porträtierte er den Romantiker als Autor, dessen Kraft aus der virtuosen Behandlung der Sprache erwuchs, weniger aus Traum und Seele. Als 1962 der Essayband "Einzelheiten" erschien, analysierte Enzensberger darin nicht Proust und Joyce, sondern den Neckermann-Katalog. Sein Interesse galt zu jener Zeit der Konsum- und Mediengesellschaft.

Enzensberger avancierte zu einer der Hauptfiguren der Gruppe 47 - einer Schriftstellergruppe, die im Kulturbetrieb der Bundesrepublik zu einer einflussreichen Institution wurde und an deren Tagungen bedeutende zeitgenössische Autoren und Literaturkritiker teilnahmen. Auch für die 68er-Bewegung war Enzensberger eine Orientierungsfigur.

Bereits mit 33 Jahren erhielt er 1963 den Georg-Büchner-Preis. Er schrieb regelmäßig für Medien wie FAZ und Spiegel, veröffentlichte Belletristik, Essays und baute einen "Poesieautomaten", der heute im Literaturarchiv Marbach steht. Bis ins hohe Alter wirkte Enzensberger als Redakteur, Herausgeber und Autor.