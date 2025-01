Von Johanna Adorjan

Der Künstler Hans Hemmert ist tot. Er starb am Sonntagmorgen nach langer Krankheit in Berlin. Seine Kunst ist der Welt so freundlich zugewandt, wie er selbst es seinem Wesen nach gewesen ist, auch im November noch, als ich ihn für diese Zeitung traf und er schon von seinem baldigen Tod wusste. Er erzählte es bei der Verabschiedung. Und zwar nicht feierlich oder bekümmert, sondern mit einer Gelassenheit, die eigentlich nur daher rühren kann, dass jemand mit sich und seinem Leben im Reinen ist.