Das Kind wird Augenzeuge des Mordes. Opfer ist die eigene Mutter, Täter der eigene Vater. Gerade noch hat die mütterliche Hand das Söhnchen in den Schlaf gestreichelt – schon streiten die Eltern, der Vater ein Riese mit Krone auf dem Kopf, seine Frau ein zierliches Wesen. Gleichwohl bietet sie ihm die Stirn, entreißt ihm das speerartige Szepter. Und bezahlt dafür mit dem Leben. Zwei Handgriffe, und sie kippt weg, irgendwo in die Dunkelheit.
BallettDie Nemesis des Schwanenkönigs
Lesezeit: 3 Min.
Toxische Männlichkeit total in Hannover, gefeiert mit Standing Ovations: Goyo Montero erfindet eine Art Prequel für Tschaikowskis „Schwanensee“, eine Vorgeschichte der Gewalt.
Von Dorion Weickmann
Crossover:Pas de deux zu Technobeats
Das klassische Ballett ringt um Publikum, und die Clubszene hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Können beide Künste einander retten? Die „Berlin Ballet Company“ wagt einen ungewöhnlichen Versuch.
Lesen Sie mehr zum Thema