Das Kind wird Augenzeuge des Mordes. Opfer ist die eigene Mutter, Täter der eigene Vater. Gerade noch hat die mütterliche Hand das Söhnchen in den Schlaf gestreichelt – schon streiten die Eltern, der Vater ein Riese mit Krone auf dem Kopf, seine Frau ein zierliches Wesen. Gleichwohl bietet sie ihm die Stirn, entreißt ihm das speerartige Szepter. Und bezahlt dafür mit dem Leben. Zwei Handgriffe, und sie kippt weg, irgendwo in die Dunkelheit.