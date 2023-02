Von Christine Dössel

Erinnert sich wer an den Film "Theater des Grauens", die britische Horror-Satire mit Vincent Price aus den Siebzigerjahren? Ein verkannter Shakespeare-Mime rächt sich darin auf mörderische Art an seinen Kritikern. Er bringt einen nach dem anderen um, und zwar exakt nach dem Vorbild von Shakespeare-Dramen. Die schwarze Komödie bringt mit makabrem Humor auf den Punkt, was im realen Theaterleben oft bitterer Ernst ist: das schwierige, teils hasserfüllte Verhältnis zwischen Kunst und Kritik. Was sich am Wochenende bei einer Ballettpremiere im Opernhaus Hannover abspielte und unter dem Stichwort Hundekot-Eklat in die Theaterskandalgeschichte eingehen dürfte, klingt erst mal selber wie aus dem Drehbuch für eine gallige Komödie - wenn es nicht tatsächlich passiert wäre.