Ja, wer war denn diese Frau? Eine selbstgefällige Dame, die sich dauernd ihres gut erhaltenen Aussehens und ihrer Liebhaber rühmt, mit Gestapo-Menschen flirtet, banalste Texte mit gebrochener Stimme im Bordelllicht singt und auf der Flucht vor den Nazis Stöckelschuhe trägt? Welche historische Person könnte diese Figur wohl meinen, die ein kackender Adolf Eichmann vom Klo aus anspricht, um sich für seinen Ruhm zu bedanken, die von einem Holzfäller namens Martin nachts durch einen Buchenwald gehetzt wird wie die Darstellerin eines Horror-Pornos, die zu Wikipedia-Einträgen über das Dritte Reich Tango tanzt und ständig etwas über die Banalität erzählt?