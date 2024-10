Von Felix Stephan, Alex Rühle

Der amerikanische Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway des Jahres 1954 hat sich immer gegen die Behauptung verwahrt, dass sein Meisterwerk, die Erzählung „Der alte Mann und das Meer“ symbolisch zu lesen sei. In seinen Briefen beharrte er darauf, dass es in der Geschichte nur einen Mann gebe, einen Jungen, das Meer und sonst nichts, keine Symbole und keine Metaphern. Und zu einem gewissen Grad macht diese Spannung auch die Faszination von Han Kangs Roman „Die Vegetarierin“ aus, der 2016 mit dem britischen Booker Prize ausgezeichnet wurde. Jetzt bekommt sie den Literaturnobelpreis und zumindest in dem, was davon bislang ins Deutsche übersetzt wurde, wird sich kaum eine schlechte Zeile finden lassen.