Sehr wahrscheinlich würde Chloé Zhao es als Kompliment auffassen, wenn man ihr sagte, sie sei die uncoolste Filmemacherin der Gegenwart. Und so, also als Kompliment, ist es ja auch gemeint. Die chinesische Regisseurin macht Filme, die mit einer Ernsthaftigkeit von Gefühlen erzählen, die selten geworden ist.