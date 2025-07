Kultursenator Brosda, Ballett-Legende Neumeier, Demis Volpi selbst: Nach dem Abgang des neuen Direktors des Hamburg Balletts sind alle Beteiligten beschädigt. Wie soll nun die Zukunft der berühmten Compagnie aussehen?

Von Peter Laudenbach

Am Hamburg Ballett übernimmt nach dem Scheitern der Direktion Demis Volpis schon in seiner ersten Saison eine dreiköpfige Interimsleitung die Geschäfte. Der Betriebsdirektor Nicolas Hartmann, der stellvertretende Ballettdirektor Lloyd Riggins und die stellvertretende Ballettschuldirektorin Gigi Hyatt bilden vorerst für eine Spielzeit das Leitungsteam. Es wird nicht bei einem Jahr bleiben. Die Suche nach einem neuen Ballettdirektor dürfte sich hinziehen, auch weil diesmal die Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie am Findungsprozess beteiligt werden. Nach der Sommerpause beginnt „ein extern moderierter Prozess, in dem Grundsätze künftiger Zusammenarbeit in der Compagnie und die Erwartungen an eine künftige Intendanz des Hamburg Ballett erarbeitet werden sollen“, erklärt die Hamburger Kulturverwaltung.