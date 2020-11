Von Till Briegleb

Verfassern von Hamburger Kulturgeschichten merkt man immer einen gewissen Leidensdruck an, der sich darin äußert, dass sie eigentlich Unkulturgeschichten schreiben. Denn diese Stadt, die bis 1860 keine Verfassung, sondern nur Gewohnheitsrechte kannte, Universität und Kunstakademie erst im 20. Jahrhundert gründete, und die ihren gotischen Dom 1806 abriss, einfach, weil er den prostestantischen Geschäftssinn störte, hat's natürlich auch nicht anders verdient. Heinrich Heines "verludertes Kaufmannsnest", in dem es "Huren genug, aber keine Musen" gibt, stellte Autoren noch nie vor die Qual, aus einem Füllhorn an Geistesblitzen die schillerndsten auszuwählen. Wer sich hier auf die Suche nach dem Namhaften begibt, stößt immer auf die gleichen Episoden unzufriedenen Spotts über eine Stadt, wo man Geist am Tresen bestellt, weil es ein Schnaps ist.