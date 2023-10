Von Jakob Biazza

Ballerspiel-Optik also mal wieder. Bodycams, Helmkameras für das unmittelbare Gefühl, den Blick der Täter einnehmen zu können, aus den Augen der Schlächter herauszuschauen. Mord in der Ästhetik von "Grand Theft Auto", Schändungen gone Pop-Kultur. Die Videos innerhalb von Stunden von den Schnittstellen-Profis in den PR-Studios der Hamas: gesichtet, ausgewählt, geschnitten und auf Telegram-Kanäle hochgeladen.