"Wir haben in Europa einen so hohen Bestand an Dschihadisten wie noch nie": Politologe Hugo Micheron.

Interview von Josef Kelnberger und Oliver Meiler

Der französische Politologe Hugo Micheron, 35, hat sich dem Dschihadismus von unten her angenähert: Er sprach mit inhaftierten Islamisten in französischen Gefängnissen, auf Französisch und auch auf Arabisch. Das Arabische lernte er in Syrien, wo er eineinhalb Jahre lebte. Im Prozess zu den Terroranschlägen vom 13. November 2015 in Paris trat er als Sachverständiger auf. Der Schriftsteller Emmanuel Carrère würdigte Micherons Auftritt in seinem meisterhaften Buch "V13" mit dem Satz: Micheron habe im Gerichtssaal "das Licht angemacht". In diesem Frühjahr brachte Micheron ein Buch über den europäischen Dschihadismus heraus, beginnend mit dessen Wurzeln im afghanischen Befreiungskrieg gegen die UdSSR: "La colère et l'oubli", der Zorn und das Vergessen. Auch eine dreiteilige Arte-Serie betreute er.