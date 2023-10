Orit Nahmias in Yael Ronens Stück "The Situation" von 2015, das jetzt am Berliner Gorki Theater abgesetzt wurde.

Von Peter Laudenbach

Die Routine, mit der der Kulturbetrieb einfach weitermacht, offenbar ungerührt von der schrecklichen Situation in Israel, hat etwas Gespenstisches. Man könnte sagen: Was sollen die Theater, Museen, Clubs und Opernhäuser auch sonst machen? Symbolische Gesten auf deutschen Theaterbühnen helfen niemandem in Israel. Aber die schulterzuckende Selbstverständlichkeit, mit der die Show weitergeht, als wäre nichts geschehen, wirkt hartherzig. Die angeblich so politische Clubszene mit ihren Sympathien für die anti-israelische Boykottbewegung BDS blamiert sich flächendeckend: Die Party muss weitergehen, auch wenn in Israel tanzende Raver ermordet, vergewaltigt und entführt werden. Weil es immer noch schlimmer geht, hat die Berliner Rapperin Nura kurz nach dem mörderischen Angriff der Hamas ein Selfie mit "Free Palestine"-Parole gepostet. Dass der "Free Palestine"-Kitsch an diesem Tag blanker Antisemitismus ist, scheint sie nicht zu stören. So viel zur moralischen und politischen Zurechnungsfähigkeit in der Subkultur.