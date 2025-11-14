Stehen die Texte des Rappers Haftbefehl auf einer Stufe mit den großen deutschen Klassikern? Was seine Sprache so besonders macht – und weshalb sie trotzdem nicht gleich auf den Stundenplan muss.

Jetzt soll auch Friedrich Merz Haftbefehl hören. Zumindest drängt darauf Juso-Chef Philipp Türmer in einem Focus-Interview. In den Texten des Super-Rappers könne der Kanzler ein bisschen mehr von den „Lebensrealitäten in diesem Land“ erfahren, mehr jedenfalls als in „Bad Homburg“, wo Türmer viele Unionspolitiker verortet oder, so ließe sich Merz-spezifisch ergänzen, am Tegernsee oder in Gillamoos.