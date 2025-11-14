Jetzt soll auch Friedrich Merz Haftbefehl hören. Zumindest drängt darauf Juso-Chef Philipp Türmer in einem Focus-Interview. In den Texten des Super-Rappers könne der Kanzler ein bisschen mehr von den „Lebensrealitäten in diesem Land“ erfahren, mehr jedenfalls als in „Bad Homburg“, wo Türmer viele Unionspolitiker verortet oder, so ließe sich Merz-spezifisch ergänzen, am Tegernsee oder in Gillamoos.
HaftbefehlAch, du meine Goethe
Stehen die Texte des Rappers Haftbefehl auf einer Stufe mit den großen deutschen Klassikern? Was seine Sprache so besonders macht – und weshalb sie trotzdem nicht gleich auf den Stundenplan muss.
Von Sonja Zekri
