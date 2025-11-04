„Ich guck dich an und muss mich fremdschäm’n. / Ja, es stimmt, Geld ändert Menschen. / Du warst ein brother from another mother, family. / Komm mir nicht mit handshake, geh, lutsch die Schwänze! / Bist du zufrieden, wenn du heute vor deim Benz stehst? / Komm’n Schlampen jetzt, woll’n Fotos haben? Kriegst du Komplimente? / Du bist jetzt Superstar, der nur in Hotels schläft? / Machst dir Nutten klar, hah? Auf Facebook und Werkenntwen? / Cartier-Schmuck am Hals und an Handgelenk? / Du bist jetzt richtiger Rapper und so richtig am Glänzen. / Machst mit Benz C-Klasse ein auf Bentley. / Weil du jetzt paar Mädels fickst, denkst du, du bist MJ.“