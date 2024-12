Haftbefehl-Konzert in Frankfurt:Mini-Playback-Show

Haftbefehl, der eigentlich so immanent wichtige Schmerzensmann des deutschen Rap, demontiert sich in Frankfurt bei einer Art Konzert.

Von Jakob Biazza

Haftbefehl möchte gleich zu Beginn etwas dementieren. Er höre zuletzt immer wieder, sagt er, dass „ich irgendwie kaputt bin“. Das stimme aber gar nicht. Womit er auf den ersten Blick sogar Recht haben könnte. Er wirkt tatsächlich aufgeräumt und klar an diesem Sonntagabend, an dem er in der Frankfurter Jahrhunderthalle in seinen 39. Geburtstag hineinfeiert. Er trägt eine John-Lennon-Gedächtnisbrille (Sichtkorrektur, keine Sonnenbrille), eine helle Jeans mit Loch und einen grau-grünen Sweater, im Muster etwa Berliner ÖPNV-Polster der mittleren Neunzigerjahre.