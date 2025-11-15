Bei der Ankunft vor dem Alando Palais um elf Uhr abends gibt es keine Schlange und kein Gedrängel am Osnabrücker Pottgraben. Ein kurzer Check bestätigt, dass zu diesem Zeitpunkt auch noch immer Tickets für den Auftritt von Haftbefehl zu haben sind, der heute hier stattfinden soll. Der Andrang ist nicht größer, die Publikumszusammensetzung nicht merklich anders als an üblichen Freitagabenden.
Haftbefehl-AuftrittLegende sagt man zu Toten, Bruder
Lesezeit: 5 Min.
Dass er noch lebt, beweist der Rapper Haftbefehl bei einer Art Konzert in einem kleinen Club in Osnabrück. Es bleibt einem nur, ihm jetzt das Allerallerbeste zu wünschen.
Von Joachim Hentschel und Alexander Menden
Haftbefehl:Ach, du meine Goethe
Stehen die Texte des Rappers Haftbefehl auf einer Stufe mit den großen deutschen Klassikern? Was seine Sprache so besonders macht – und weshalb sie trotzdem nicht gleich auf den Stundenplan muss.
Lesen Sie mehr zum Thema