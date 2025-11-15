Dass er noch lebt, beweist der Rapper Haftbefehl bei einer Art Konzert in einem kleinen Club in Osnabrück. Es bleibt einem nur, ihm jetzt das Allerallerbeste zu wünschen.

Bei der Ankunft vor dem Alando Palais um elf Uhr abends gibt es keine Schlange und kein Gedrängel am Osnabrücker Pottgraben. Ein kurzer Check bestätigt, dass zu diesem Zeitpunkt auch noch immer Tickets für den Auftritt von Haftbefehl zu haben sind, der heute hier stattfinden soll. Der Andrang ist nicht größer, die Publikumszusammensetzung nicht merklich anders als an üblichen Freitagabenden.