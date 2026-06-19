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PhilosophieUnd jetzt weitermachen in seinem Sinn

Lesezeit: 3 Min.

Wie nahezu alle Sozialdemokraten in Amt und Würden stand der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Habermas in stetem Kontakt.
Wie nahezu alle Sozialdemokraten in Amt und Würden stand der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Habermas in stetem Kontakt. Boris Roessler/dpa

In der Frankfurter Paulskirche nehmen Wegbegleiter, Intellektuelle und Politiker Abschied von Jürgen Habermas. Keine Soldaten, keine Geistlichen, dafür viele gute Reden.

Von Nils Minkmar

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Für den staatlichen Abschied von großen Persönlichkeiten sind historisch gesehen immer zwei Institutionen zuständig gewesen: die Kirche und die Armee. In Frankreich wurde unlängst der Soziologe Edgar Morin noch mit allen militärischen Ehren im Hof des Invalidenpalastes verabschiedet. Es ist eine Besonderheit der Bundesrepublik, in einem solchen Fall längst andere Wege zu gehen und eine eigene, säkulare und zivile Tradition entwickelt zu haben.

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