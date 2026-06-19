Für den staatlichen Abschied von großen Persönlichkeiten sind historisch gesehen immer zwei Institutionen zuständig gewesen: die Kirche und die Armee. In Frankreich wurde unlängst der Soziologe Edgar Morin noch mit allen militärischen Ehren im Hof des Invalidenpalastes verabschiedet. Es ist eine Besonderheit der Bundesrepublik, in einem solchen Fall längst andere Wege zu gehen und eine eigene, säkulare und zivile Tradition entwickelt zu haben.