Es ist eine beliebte, erprobt würdevoll-feierliche Formulierung am Ende von Nachrufen und Erinnerungen, dass der oder die Verstorbene eine „große Lücke“ hinterlasse. Man begegnete diesem Gedanken nach dem Tod von Jürgen Habermas am vergangenen Samstag in Texten und Gesprächen viele Male. Natürlich.