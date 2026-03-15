„Ich bin der prototypische Alarmist der alten Bundesrepublik.“ Das sagte Jürgen Habermas über sich in einem 1999 gesendeten Radioessay. Wie er das meinte? „Und nicht nur ich, sondern viele meiner Generation haben in der Angst – in den 50er- und 60er-Jahren, und nach ’68 in der Befürchtung – gelebt, dass die Sache hier in Deutschland doch noch schiefgeht.“ Die „Sache“ ist die parlamentarische Demokratie, der Rechtsstaat, die Einbindung der, wenn es nach Habermas gegangen wäre, postnationalen Bundesrepublik in ein liberales Europa, das sich im Kompromiss und im Diskurs formt. Eine Utopie? Nein, ein ambitioniertes Ziel. Ein Ziel, das heute leider weiter entfernt ist als vor zwanzig Jahren.