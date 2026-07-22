In der Literaturverfilmung „H wie Habicht“ versucht eine Frau, die Trauer um ihren Vater zu lindern, indem sie einen Greifvogel adoptiert. Ist das eine gute Idee?

Nervös zieht die Wissenschaftlerin Helen an ihrer Zigarette und schaut den kreischenden Möwen nach. Sie ist für einen ungewöhnlichen Handel nach Schottland gekommen: Ein Vogelzüchter hat ihr einen Habicht versprochen und obwohl er offizielle Papiere dabeihat, mutet die Übergabe wie ein Schwarzmarktgeschäft an. Eine Holzkiste mit Luftschlitzen wechselt den Kofferraum, ein orangefarbenes Auge starrt durch einen Spalt, kurz holt der Züchter den Habicht heraus, um ihm die abgerutschte Lederhaube wieder aufzusetzen.