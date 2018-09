7. September 2018, 20:21 Uhr György Kurtág Größe gewagt

Der ungarische Komponist György Kurtág, bekannt für kleine Formen, hat Samuel Becketts "Endspiel" vertont. Ein Besuch in Budapest.

Von Reinhard J. Brembeck

Zwei Stellen in der Oper", sagt der 92-jährige Komponist György Kurtág lächelnd am Mittwoch im Budapest Music Center, "sind zu dick orchestriert. Wenn ich das nicht ändere, dann will sich Márta, sagt sie, nach 71 Jahren Ehe von mir scheiden lassen." Kurtág, Márta, Oper, Budapest. In diesem magischen Viereck ist alles enthalten, was Europa und seine Musikkultur seit 1945 ausmacht.

György Kurtág ist der derzeit bedeutendste lebende Komponist. Jetzt hat er Samuel Becketts legendäres Theaterstück "Fin de partie" (Endspiel) ...