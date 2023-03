Von Ulrich Rüdenauer

Maud Martha Brown ist ein unscheinbares Wesen, zurückhaltend ist sie und ein wenig versonnen; niemand würde sich auf der Straße nach ihr umsehen. Ihre Schwester Helen dagegen ist beliebter und hübscher. Nicht einmal Maud Marthas Träume sind sonderlich ausgefallen; sie passen sich notgedrungen an die tristen Umstände an, in denen nicht nur sie, sondern die meisten schwarzen Frauen vor 100 Jahren aufwuchsen. Es ist ein von Rassismus und Armut geprägtes Leben, ohne üppige Aufstiegschancen.