16. Oktober 2018, 20:37 Uhr Gustav-Klimt-Ausstellung in Halle Die moderne Gattin

Freiheit zwischen den Zeiten: Die Moritzburg in Halle zeigt Gemälde und Zeichnungen von Gustav Klimt, dessen Tod sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal jährt.

Von Burkhard Müller

Klimt reist nicht gern. Angesichts der exorbitant gestiegenen Preise für diesen Künstler und der damit einhergehenden Versicherungskosten scheuen sich die Sammlungen, Klimt zu leihen und zu verleihen. Zu Klimts hundertstem Todestag in diesem Jahr gibt es mehrere Ausstellungen in Wien und New York, wo sich die meisten von Gustav Klimts Werken befinden - aber nur eine einzige in Deutschland, und zwar in der Moritzburg in Halle.

Halle besaß schon immer einen großformatigen Klimt, das Porträt der Marie Henneberg. Rund um ...