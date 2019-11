Detailansicht öffnen (Foto: Verlag)

Mehr als 200 Jahre lang, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, schotteten die herrschenden Shogune Japan vom Rest der Welt ab. Japaner durften das Land nicht verlassen, Ausländer durften nicht hinein. So hat sich auf dem Inselreich eine eigene, von keinerlei äußeren Einwirkungen beeinflusste Kultur entwickelt, die im Kern bis heute Bestand hat. Die Japaner sind stolz auf ihre Besonderheiten. Mit ihnen behaupten sie ihre hoch entwickelte Industrienation selbst in Zeiten der Globalisierung gegen viele austauschbare internationale Phänomene. Für Besucher bedeutet die eigentümliche Lebensart Faszination und Fettnäpfchen ohne Ende zugleich: In Japan kann man unendlich viel entdecken, nicht verstehen und falsch machen - also noch alles erleben, was eine gute Reise ausmacht.

Detailansicht öffnen Marco Reggiani: Japan. Der illustrierte Guide. Mit Illustrationen von Sabrina Ferrero. Übersetzung aus dem Italienischen: Christine Ammann. Prestel Verlag, München 2019. 220 Seiten, 24 Euro.

Marco Reggianis Guide "Japan" ist dabei nicht einfach nur hilfreich. Mit hundert thematisch untergliederten Schlüsselthemen eignet er sich als Kompass und zeigt mit kurzen, praktischen Antworten, wo es langgeht, etwa beim Verhalten in der Öffentlichkeit und bei Tisch, in einzelnen Stadtvierteln Tokios, unterwegs zu den klassischen Sehenswürdigkeiten, in der Geisteshaltung und den schönen Künsten. Von den üblichen Kuriositätensammlungen hebt sich der Band schon allein optisch ab. Durchgängig illustriert von Sabrina Ferrero, ist er eine sachkundige Gebrauchsanweisung und ein atmosphärisch dichtes Bilderbuch zugleich, das man auf einer beliebigen Seite aufschlagen kann, um draufloszuschmökern. Ein Buch, das Lust auf das wunderbare Japan macht.