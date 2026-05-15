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NachrufServus, Tscharlie

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Als melancholischer Grantler eine Naturbegabung: Günther Maria Halmer (1943–2026).
Als melancholischer Grantler eine Naturbegabung: Günther Maria Halmer (1943–2026). Sammy Hart

Als Hallodri in den „Münchner Geschichten“ war er Kult, in seinen Rollen als widerborstiger Charmeur ein Publikumsliebling. Jetzt ist der Schauspieler Günther Maria Halmer im Alter von 83 Jahren gestorben.

Von Christine Dössel

Günther Maria Halmers letzte Rolle war der Brandner Kaspar im Münchner Residenztheater: ein triumphaler Erfolg. Jahrzehntelang hatte der populäre Film- und Fernsehschauspieler nicht mehr Theater gespielt. Für die „Gschichtn vom Brandner Kaspar“ jedoch, neu gedichtet von Franz Xaver Kroetz nach der Vorlage von Franz von Kobell, kehrte er 2025 im Alter von 82 Jahren auf die Bühne zurück – just auf jene Bühne, auf der er 1970 in Marieluise Fleißers „Pioniere in Ingolstadt“ debütiert hatte. Es war ein Coup. Für das Residenztheater ebenso wie für Halmer, der für diese Herausforderung bewusst seine „Komfortzone“ verließ, die, wie er sagte, „sehr gemütlich“ gewesen sei.

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München bekommt einen neuen „Brandner Kaspar“, geschrieben von Franz Xaver Kroetz. Der spricht – eher widerwillig – über den Tod, das Schreiben und das ewige Leben.

SZ PlusInterview von Christiane Lutz

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