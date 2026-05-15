Günther Maria Halmers letzte Rolle war der Brandner Kaspar im Münchner Residenztheater: ein triumphaler Erfolg. Jahrzehntelang hatte der populäre Film- und Fernsehschauspieler nicht mehr Theater gespielt. Für die „Gschichtn vom Brandner Kaspar“ jedoch, neu gedichtet von Franz Xaver Kroetz nach der Vorlage von Franz von Kobell, kehrte er 2025 im Alter von 82 Jahren auf die Bühne zurück – just auf jene Bühne, auf der er 1970 in Marieluise Fleißers „Pioniere in Ingolstadt“ debütiert hatte. Es war ein Coup. Für das Residenztheater ebenso wie für Halmer, der für diese Herausforderung bewusst seine „Komfortzone“ verließ, die, wie er sagte, „sehr gemütlich“ gewesen sei.