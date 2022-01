Interview von Tobias Kniebe und David Steinitz

Ein verschneiter Wintertag in München. Günter Rohrbach empfängt in seiner Wohnung im Stadtteil Bogenhausen zum Gespräch. Er hat Kuchen besorgt und eine große Kanne schwarzen Tee gekocht. Der 93-Jährige hat das deutsche Fernsehen und Kino geprägt wie kaum ein Zweiter. Erst als Fernsehspielchef beim WDR in Köln, wo er den "Tatort" miterfand und Regisseure wie Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders und Klaus Lemke förderte. Dann als Chef der Bavaria-Film in München, wo er "Die unendliche Geschichte" koproduzierte und für einen der größten Hits der deutschen Filmgeschichte verantwortlich war: "Das Boot". Nach der Bavaria arbeitete Rohrbach als freier Produzent und machte unter anderem "Rennschwein Rudi Rüssel", "Aimée und Jaguar" und "Die weiße Massai".