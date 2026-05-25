Herkunft oder Hautfarbe sind sekundär, wichtig sind die Werte einer freien, demokratischen Gesellschaft. Dafür müssen wir einstehen, auch wenn es unbequem wird – mit mehr als nur mit Sonntagsreden.

Ich möchte mit einem sehr konkreten Ort beginnen: der Straße meiner Kindheit. Sie hieß einmal Prinz‑Handjery‑Straße. Dort lebten vor meiner Geburt Simon und Paula Arnold, geborene Lewinsohn. Das übrig gebliebene Gründerzeithaus ist der letzte sichtbare Beweis dafür, dass es dort einmal ein anderes Leben gab. In einer anderen Zeit. Die abgetretenen Stufen, der dunkle Hausflur, der Hinterhof mit der Wäscheleine – das waren meine Kulissen. Bestimmt haben Paula und Simon sich im Sommer über den Schatten des großen Ahornbaums gefreut, so wie ich als Kind, wenn die Stadt flirrte und wir bis in den Abend auf der Straße spielten.