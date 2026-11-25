Vieles an „Grand Theft Auto 6“ ist bemerkenswert. Das Spiel hat am 19. November den erfolgreichsten Start in der Entertainmentgeschichte hingelegt: 32,5 Millionen verkaufte Einheiten am ersten Tag, dazu durchgehend positive Kritiken in der Fachwelt. Im Vergleich zum Vorgänger von 2013 hat sich vieles geändert: Die Welt ist größer, immersiver, das Spiel ist technisch ausgeklügelter. Die meistdiskutierte Änderung aber findet sich auf der inhaltlichen Ebene: Sie heißt Lucia Caminos. Und sie ist die erste weibliche Hauptperson der Spielereihe.
„GTA 6“Gegen Lucia verlieren alle anderen Frauen
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Sie ist die erste weibliche Hauptperson der „Grand Theft Auto“-Spielereihe. Aber besiegt das Game mit Lucia Caminos wirklich den eigenen Sexismus?
Von Marie Gundlach
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