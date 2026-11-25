Sie ist die erste weibliche Hauptperson der „Grand Theft Auto“-Spielereihe. Aber besiegt das Game mit Lucia Caminos wirklich den eigenen Sexismus?

Vieles an „Grand Theft Auto 6“ ist bemerkenswert. Das Spiel hat am 19. November den erfolgreichsten Start in der Entertainmentgeschichte hingelegt: 32,5 Millionen verkaufte Einheiten am ersten Tag, dazu durchgehend positive Kritiken in der Fachwelt. Im Vergleich zum Vorgänger von 2013 hat sich vieles geändert: Die Welt ist größer, immersiver, das Spiel ist technisch ausgeklügelter. Die meistdiskutierte Änderung aber findet sich auf der inhaltlichen Ebene: Sie heißt Lucia Caminos. Und sie ist die erste weibliche Hauptperson der Spielereihe.