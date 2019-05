6. Mai 2019, 18:48 Uhr Große Bandbreite Beste Noten

Festspiel-Nacht und Hochschule rufen Musikwettbewerbe aus

Vom Allgemeinen zum Besonderen: Derzeit laufen zwei interessant dotierte Wettbewerbe in München, die sich an kreative Musiker richten. Für alle Stilrichtungen offen ist der Wettbewerb "Tradition und Moderne", ausgelobt von der HypoVereinsbank anlässlich ihrer 15-Jahr-Feier bei der diesjährigen Festspiel-Nacht der Opernfestspiele. Einreichungen sind noch bis zum 13. Mai via www.hvb.de/musikwettbewerb möglich. Die vier Finalisten werden live bei der Festspiel-Nacht am 29. Juni auftreten. Den Gewinner erwartet zudem ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro.

An den bisherigen Einreichungen lässt sich die große Bandbreite der Teilnehmer ablesen. Sie beginnt beim erst 15-jährigen Levent Geiger, der seinen Beitrag wie folgt erklärt: "Meine Idee war es, einen modernen Pop-Song mit traditionellen lateinamerikanischen Instrumenten und Stilrichtungen zu verbinden. Mein Stück beginnt im ,klassischen' Popstil und lässt die musikalische Wende ins Latin noch nicht erahnen." Auch bekannte Größen haben bereits Arbeiten eingereicht. Etwa die Unterbiberger Hofmusik, die traditionelle bayerische Musik mit Traditionen anderer Kulturkreise, vornehmlich des arabischen, verbindet. Freilich ist die Opernfestspiel-Nacht auch untrennbar mit der Klassik assoziiert, entsprechend viele Solisten und Ensembles aus diesem Bereich haben sich bereits beworben. Auch das Violin-Duo An-Hang Violins, das bekundet, mit zeigen zu wollen, "wie up-to-date die Klassische Musik sein kann" und junges Publikum begeistern möchte.

Speziell auf Kammermusik beschränkt sich dagegen der Günter-Bialas-Kompositionswettbewerb, den die Hochschule für Musik und Theater München in Verbindung mit der Gema-Stiftung veranstaltet. 2019 ist er speziell für Kompositionen in der Besetzung Trio für Flöte, Viola und Harfe ausgeschrieben. Einsendeschluss ist der 30. September. Angesprochen sind Musiker bis 35 Jahre. Eine Jury wird bis zu drei Preise in einer Gesamtsumme von 7500 Euro vergeben. Den Vorsitz der Jury hat der Bratscher Roland Glassl. Die gekürten Werke werden an der Hochschule für Musik und Theater München im Rahmen eines Preisträgerkonzerts uraufgeführt.