Gastbeitrag von A. L. Kennedy

Der Himmel steh uns bei. Wir sind das aus einem Strohhaufen hervorlugende, versohlte Gesäß, das sich unser Premierminister nennen durfte, fast los. Boris Johnson wird jetzt wieder so tun, als sei er ein Journalist und Autor, und unsere öffentlichen Debatten im Namen seiner diversen rechtsextremen und rubelreichen Hintermänner verpesten. Es heißt, er wolle sich zunächst all der Prozesse entledigen, die gegen ihn anhängig sind, und dann zurückkehren, um die Nation zu retten, ganz wie König Artus. Oder genauer: wie König Artus' abartiger Hund, der ausnahmslos alles begattete, was ihm in den Weg kam, und überall hinkackte.