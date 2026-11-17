Es müsste eigentlich, wie immer, um Bananentexte gehen. Es geht bei Herbert Grönemeyer schließlich auch weiterhin immer um Bananentexte. Diese so wundervoll über den Akkorden schwebende Sprache, die keine ist, aber mal zu einer werden wird, unter Kämpfen, grauenhaften, qualvollen Kämpfen, die sich so oft nicht lohnen, aber dann manchmal doch. Und dann ebenso sehr.

Grönemeyer hat den Trick mit den Bananentexten, die er benutzt, wenn er singen will, nein, wenn er singen muss, aber es noch keinen echten Text gibt, nicht exklusiv. Viele größere und große Texter, egal welcher Sprache, nutzen die Platzhalter, bei denen man über Musik, die gerade erst entsteht, schon mal ein tendenziell vokalsattes Kauderwelsch schmettert, säuselt, trällert.

Wörter und Worte, die es so in keiner Sprache gibt, aber in fast jeder Sprache geben könnte. Und zwischendrin, eher aus Versehen, auch mal ein existierender Ausdruck. Anschauliche Grönemeyer-Zeile in diesem Zusammenhang: „Oh wa heeeee do leee sing, weeeee do la morning.“ So klingt das erst mal, wenn er seine Lieder erschafft. Und seine Poesie.

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Die Technik ist deshalb so brillant, weil die Melodien so schon mal echte Klänge bekommen, an denen sie ihren Rhythmus ausbilden können, ihren Fluss, ihre Farbe. Man erkennt die Momente, in denen die Akzente scharf und markant ins Geschehen hineinhacken, und jene, in denen sie sanft über die „O“s und „A“s gleiten dürfen.

Als Sänger kann man sich so langsam mit seinem zukünftigen Text vertraut machen, ohne ihm schon eine inhaltliche Richtung geben zu müssen. Und, noch wichtiger, ohne Gefahr zu laufen, in Phrasen abzugleiten, die das Gefühl töten, bevor es je da war. Anschauliche Grönemeyer-Zeile in diesem Zusammenhang: „Da kann ich die Melodie schmecken. Das macht mir Freude.“ So klingt das, wenn ein großer Bananentexter bei der 39. Poetikdozentur an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen selbst erklärt, was er tut.

Lentz hat während der gesamten Veranstaltung ein weißes iPad auf dem Schoß, wie ein Bond-Bösewicht die Katze

Leider kann es nun aber nicht weiter um Bananentexte gehen, weil der Abend mit Michael Lentz losgeht. Lentz ist Schriftsteller und Professor für Literarisches Schreiben. Er ist außerdem mit Grönemeyer befreundet, seit er ein Buch über ihn geschrieben hat. Das rückt viel von dem, was nun folgt, in ein wenigstens minimal gütiges Licht. Lentz, dunkelblauer Anzug, weißes Einstecktuch, im Licht blitzende Manschettenknöpfe, an den kleinen Fingern beider Hände schwere Ringe, ist der Moderator. Würde man denken.

Dann eröffnet er den Abend, der als Dialog angekündigt ist. Er hat während der gesamten Veranstaltung ein weißes iPad auf dem Schoß, wie ein Bond-Bösewicht die Katze. Von diesem iPad liest er eine Stunde lang die sehr vielen Dinge ab, die er sagen will.

Was er sagen will: „Herr Grönemeyer und ich wollen, ganz im Sinne der Romantik, ein schönes Gespräch miteinander führen. Ein poetikdozenturisches. Poetikdozentur. Dozentur, eine Ableitung von Dozent/Dozentin, vom lateinischen Partizip Präsens ‚docens‘, das auf das lateinische Verb ‚docere‘ zurückgeht, in der Bedeutung von lehren, unterrichten. Wen wollen wir unterrichten oder gar belehren, wenn nicht allererst uns selbst?“

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Lentz blickt hier nun kurz ins Publikum, ob jemand lacht, oder staunt, und zumindest Lachen ist im Live-Videostream der Veranstaltung nicht zu hören. Er fährt also (deshalb? trotzdem?) fort: „Denn das sind wir oft genug nicht: unterrichtet über die eigene Arbeit. Das Nicht-Unterrichtet-Sein muss ja nicht gleich Rilke’sche Dimensionen annehmen wie in seiner ersten ‚Duineser Elegie‘: ‚Das alles war Auftrag. Aber bewältigtest du’s?‘ Oder gar okkult-mediumistisch angehaucht, wie in einem seiner Gedichte aus dem Nachlass des Grafen C. W., das eine das Ich ausschaltende Art des Schreibens lanciert: ‚Ich bin’s nicht, es war so völlig Auftrag.‘“

Hier blickt Lentz nun nicht ins Publikum, sondern kurz und eindringlich von seinem iPad auf und hinüber zu Grönemeyer, der bislang noch nichts gesagt hat, und fügt, bevor jemand lachen kann, an: „Hat er so geschrieben.“

Erster Satz Grönemeyer: „Ja gut.“

Das wird in etwa der Duktus des Abends bleiben. Und auch die Redeanteile verändern sich nicht dauerhaft. Lentz erklärt Grönemeyer immer wieder, wie dessen Texte funktionieren. Mit Wörtern und Worten, mit denen sie niemals funktionieren würden. Und weil er dabei einen nicht ganz geklärten, aber womöglich tatsächlich ernst gemeinten Großintellektuellen-Gestus in den Saal plustert, wirkt das Ganze leider die meiste Zeit wie eine halbgute Persiflage einer Loriot-Persiflage. Also ein bisschen respektlos. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht so gemeint ist.

Lentz (womöglich in der Rhythmustheorie nicht komplett trittsicher) über den wunderbaren Ballaballa-Song „Mambo“: „Mambo wird ja auf der Zwei und der Vier getanzt – also auf Eins und Drei.“

Grönemeyer: „Ich bin extrem beweglich in der Hüfte. Und wer zu meinen Konzerten kommt, der wundert sich.“

Grönemeyer (etwas überrumpelt und irritiert von der Aussage, die ja absolut keinen Sinn ergibt, also mit gut getimter Verzögerung): „Ja.“

Lentz: „Ich wollte dich fragen: Gesangtechnisch, liegt dir das im Blut, oder musstest du das wirklich gezielt einüben?“

Grönemeyer: „Nee, ich bin ein sehr rhythmischer, sehr südamerikanischer Typ einfach. Ich tanze halt wahnsinnig gut. Dafür kann ich nix. Aber ich bin extrem beweglich in der Hüfte. Und wer zu meinen Konzerten kommt, der wundert sich.“ Ob hier jemand lacht? Aber ja.

Zwischendrin, sehr selten, wenn Grönemeyer mal selbst reden kann, erzählt er dann eilig, wie er weitermacht, wenn der Bananentext dem Universum oder wem auch immer eine weitere Melodie abgetrotzt hat. Wie er vor allem bei den englischen Elementen kämpfen muss, die sich langsam herausschälen und dann irgendwann ja ins Deutsche überführt werden müssen: Hat das englische Original fünf Silben, sagt er, brauche er bei der Übersetzung in der Regel mindestens sieben. Selbst wer nie einen Text auf einen Song meißeln musste, der die schöne Musik nicht kaputtmacht, erahnt, was für Mühen das sind. Und wie wenig sich die in Theorie übersetzen lassen.

„Das Schöne an Kunst ist eben auch, dass es nicht ein Vorgang ist, der immer überdacht wird, sondern der einfach irgendwann aus einem herauskommt oder durch einen durchschießt, keine Ahnung, aber der viel mehr von einem erzählt, als man selber in dem Moment weiß“, sagt Grönemeyer noch.

Und dann macht er irgendwann einfach Musik. Und dann ist ja zum Glück alles wieder gut.