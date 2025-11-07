In den kommenden Tagen könnte auf Personalabteilungen weltweit viel Arbeit zukommen: eine Welle von zurückgenommenen Urlaubsanträgen, datiert um den 26. Mai 2026. An diesem Tag hätte das Videospiel „Grand Theft Auto 6“ erscheinen sollen. Hätte. Nun hat das Entwicklerstudio Rockstar Games zusammen mit dem Publisher Take-Two verkündet, dass es etwas länger dauert. Man brauche die Zeit, heißt es in der Ankündigung auf X, um dem Spiel den Feinschliff zu verpassen, den es verdiene.